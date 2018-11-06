Фракция ПСРМ в мунсовете предложила заранее включить в проект бюджета на 2019 год реконструкцию спортплощадки в столичном лицее (DOC)

Учитывая тот факт, что Управление финансов примэрии муниципия Кишинёв не нашло средств на осуществление необходимых работ по реконструкции спортивной площадки лицея имени Н. М. Спэтару в 2018 году, Партия социалистов в МСК предложила заранее включить его в проект бюджета на 2019 год.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил муниципальный советник от Партии социалистов Юрий Витнянский.

– При рассмотрении бюджета во втором чтении на 2018 год, Управление финансов не нашло средств на осуществление необходимых работ по реконструкции данного объекта. В связи с этим предлагаю ЗАРАНЕЕ включить, в еще непредставленный проект бюджета на 2019 год, 3 007 000 леев на реконструкцию спортплощадки лицея Спэтару, согласно ранее разработанному и утвержденному проекту, – написал он.

Он напомнил, что в 2016 году Фракции ПСРМ удалось разработать проект и сметную документацию для капитальной реконструкции спортивной площадки теоретического лицея имени Н. М. Спэтару.

– Я рассчитывал, что работы в лицее начнутся еще в 2018 году. Будем добиваться запуска работ в 2019 году. Полагаю, в 2019 и закончим реконструкцию, – отметил мунсоветник.

Стоит отметить, что в этом году благодаря усилиям Партии социалистов удалось завершить работы по реконструкции аналогичного проекта в спортивном лицее Глория столичного сектора Ботаника. Летом текущего года решением муниципального совета был осуществлен последний транш для завершения работ.