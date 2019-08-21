Социалисты выступают за ужесточение наказания за парковку в парках и местах, предназначенных для общественного транспорта (ФОТО)

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Вице-председатель фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинёва Александр Одинцов обратился к депутатам фракции ПСРМ в парламенте с просьбой внести поправки в Кодекс о правонарушениях с целью ужесточения наказания за парковку в парках и местах, предназначенных для общественного транспорта.

– В связи с низкой социальной ответственностью некоторых водителей, которые заезжают в парки и лесопарки города, обратился к депутатам парламента от Партии социалистов Олегу Липскому и Адриану Лебединскому с просьбой подготовить и представить на рассмотрение Парламента РМ проект изменения в Кодекс о правонарушениях, – написал Одинцов на своей странице в социальной сети.

Так, вице-председатель фракции Партии социалистов в МСК предложил ввести дополнительный пункт в статью 238 Кодекса о правонарушениях, предусматривающий отдельное наказание за заезд и парковку в парках и лесопарках.

– В настоящее время в данной статье предусмотрено общее нарушение правила остановки и парковки. В связи с тем, что заезд в парк и парковка там несёт больше вреда, нежели остановка и парковка на дорогах общего пользования в запрещённом месте, считаю, что введение отдельного пункта будет разумным. Наказание за такое правонарушение должно быть более значительным, чем за «обычную» незаконную парковку, – считает Одинцов.

Кроме этого, он предложил ввести дополнительный пункт, предусматривающий отдельное наказание за остановку или парковку в запрещённом месте с созданием препятствия для свободного передвижения общественного транспорта.

– Незаконная парковка с созданием препятствия для общественного транспорта приносит значительный вред жителям города. В связи с этим, считаю введение отдельного пункта с более весомым наказанием – разумным, – отметил вице-председатель фракции ПСРМ в МСК.