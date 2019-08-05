Фракция ПСРМ в МСК намерена решить проблему незаконной парковки и стихийного рынка на улице Тестемицану (ФОТО)

0

По инициативе главы фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динария Кожокару была создана рабочая группа с участием претора сектора Центр, вице-претора и главы Управления общественного транспорта и путей сообщения. Рабочая группа разработает методы решения проблемы с незаконной парковкой и стихийным рынком вдоль дороги на улице Тестемицану.

Динарий Кожокару отметил, что более 5 лет получает письма от ректора Государственного университета медицины и фармакологии имени Н. Тестемицану, а также петиции от пациентов Республиканской клинической больницы, Кардиологического центра и Диагностического центра в связи с незаконной парковкой и стихийным рынком в зоне. Кроме этого, проводились встречи со студентами университета, на которых обсуждалась данная проблема.

– Они выражают недовольство в связи с тем, что на данной улице всегда наблюдаются пробки, а также постоянно существует риск для жизни и здоровья пешеходов. Эту ситуацию провоцирует незаконная парковка и стихийный рынок. Нас просят решить эту проблему, чтобы не было пробок, чтобы полиция работала на данной улице, чтобы не было этого хаоса с фруктами и одеждой, – сказал глава фракции Партии социалистов.

Созданная по инициативе Кожокару рабочая группа прибыла на улицу Тестемицану и ознакомилась с проблемой, в результате чего было принято решение, согласно которому все участники рабочей группы разработают и представят свои методы решения данной проблемы, а также смету необходимых затрат.

– Мы уже нашли несколько мест для парковок, будем изучать все варианты. Кроме этого, планируем создать достойные условия для студентов, которые живут в данном микрорайоне, чтобы они без проблем могли добираться до общежития и на учебу, – отметил Кожокару.

Вице-претор сектора Центр Дмитрий Митиогло отметил, что на данной улице проблема заключается не только в незаконных парковках и пробках, но и в отсутствии специального «кармана», где мог бы останавливаться общественный транспорт. Кроме этого, по его словам, еще одной проблемой являются киоски, установленные на тротуаре.