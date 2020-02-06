Фракция ПСРМ требует снизить зарплаты депутатам (ВИДЕО)

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Фракция Партии социалистов в Парламента РМ выступила с инициативой о снижении заработных плат депутатам. Представитель фракции Влад Батрынча отметил, что соответствующий законопроект будет зарегистрирован в самое ближайшее время.

Социалист пояснил, что фракция ПСРМ предложит изменить Закон о государственном бюджете, исключив из него статью о повышении с 1 января 2020 года зарплат народным избранникам. Батрынча подчеркнул, что речь идет только о депутатах, а не обо всех сотрудниках парламента.

– Мы всегда выступали и будем выступать за повышение зарплат бюджетников. Мы всегда настаивали на том, чтобы и правительство Майи Санду, и действующий кабинет министров находили все возможные и невозможные источники для оказания поддержки государства работникам бюджетной сферы. Мы должны находить деньги для повышения зарплат врачам, педагогам, работникам культуры и спорта, местной публичной администрации, и мы поддерживали и будем продолжать поддерживать все инициативы подобного характера в парламенте, – сказал он.

В связи с этим Батрынча призвал прекратить манипуляции и сплетни на эту тему, напомнив о том, что именно социалисты всегда выступали против высоких зарплат руководства многих государственных учреждений.

– Пока в бюджетной системе есть проблемы, мы будем делать всё для того, чтобы зарплаты депутатов оставались на том же уровне, без какого-либо повышения. Депутатам нужно работать эффективно и находить, вместе с правительством, решения для экономического роста, а одновременно с ним вырастут и зарплаты бюджетников, – добавил он.

Зарплаты многих категорий бюджетников, в том числе депутатов, выросли с 1 января. Поправку, которая позволила повысить зарплаты народным избранникам, внес в декабре прошлого года демократ Владимир Чеботарь.