Фракция ПСРМ покинула заседание парламента в знак протеста (ВИДЕО)

Фракция ПСРМ покинула заседание парламента в знак протеста (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов Влад Батрынча отметил, что ПСРМ сожалеет о том, что не были поддержаны проекты фракции о введении моратория на приватизацию государственных предприятий, моратория на ликвидацию примэрий и районов Молдовы и другие проекты, направленные на обеспечение стабильности и спокойствия в электоральный период. 

– Мы сожалеем, что многие наши проекты не поддерживаются парламентским большинством, поэтому нашей фракции нечего обсуждать на сегодняшнем и завтрашнем заседаниях парламента. Мы покидаем заседание, – сказал он. 

После этого фракция ПСРМ в полном составе покинула парламент.

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