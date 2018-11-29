Фракция ПСРМ покинула заседание парламента в знак протеста (ВИДЕО)

Депутат Партии социалистов Влад Батрынча отметил, что ПСРМ сожалеет о том, что не были поддержаны проекты фракции о введении моратория на приватизацию государственных предприятий, моратория на ликвидацию примэрий и районов Молдовы и другие проекты, направленные на обеспечение стабильности и спокойствия в электоральный период.

– Мы сожалеем, что многие наши проекты не поддерживаются парламентским большинством, поэтому нашей фракции нечего обсуждать на сегодняшнем и завтрашнем заседаниях парламента. Мы покидаем заседание, – сказал он.

После этого фракция ПСРМ в полном составе покинула парламент.