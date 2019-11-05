Фракция ПСРМ обсудила актуальные вопросы с главой государства

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Во вторник состоялось заседание парламентской фракции Партии социалистов Республики Молдова. В заседании принял участие Президент Республики Молдова Игорь Додон, который выразил желание провести консультацию с фракцией ПСРМ по ряду важных тем социального, экономического и политического характера.

В частности, были обсуждены вопросы консолидации нынешнего парламентского большинства и повышения эффективности руководства страной. В связи с этим президент страны отметил важность формирования коалиций политического большинства на местном уровне и особенно в Муниципальном совете Кишинева, для того чтобы в кратчайшие сроки можно было начать работу на благо граждан, говорится в пресс-релизе формирования.

В то же время глава государства выразил обеспокоенность по поводу неэффективности действующего правительства и все более негативного восприятия гражданами его деятельности. Президент Игорь Додон хотел узнать мнение фракции ПСРМ по этому вопросу, чтобы вместе определить наилучшие меры по упорядочению деятельности правительства.

– Особое беспокойство, отмеченное в ходе обсуждения, связано с серьезными недостатками в решении экономических и социальных вопросов, с полным отсутствием видения и действий по решению проблем граждан, а также с драматичной ситуацией в сфере безопасности граждан, которые ежедневно сталкиваются со случаями угрозы жизни людей. Вплоть до сегодняшнего дня ответственные учреждения проявили свою неспособность справиться с ситуацией, им не удалось выработать конкретные решения и меры по защите граждан. В связи с этим была достигнута договоренность о том, что следует проводить обсуждения с правительством и должностными лицами из отраслевых министерств, включая парламентские слушания, дискуссии с партнерами по коалиции, с тем чтобы найти наилучшие способы упорядочения деятельности правительства. Обсуждения также будут включать предложения по отставкам ряда министров, которые плохо управляют подведомственными им направлениями, – отмечается в сообщении ПСРМ.

Еще одна тема, которую президент Игорь Додон обсудил с фракцией ПСРМ, связана с реформой правосудия. Глава государства поблагодарил Партию социалистов за поддержку всех проектов, направленных на реформирование системы правосудия, и выразил уверенность в том, что наша фракция поддержит эту сферу, жизненно важную для будущего страны. В то же время были обсуждены проблемы, возникшие в ходе реализации реформ, критические элементы заключения Венецианской комиссии о предложенной правительством концепции, путаница вокруг конкурса на должность генерального прокурора, организованного Министерством юстиции, методы, которыми отдельные политические деятели все еще пытаются установить контроль над этим конкурсом, уже нарушив юридический срок 1 ноября, когда правительство должно было направить в Высший совет прокуроров список из 4 кандидатов на основе предварительного отбора. Все эти вопросы вызывают озабоченность и будут рассматриваться со всей серьезностью фракцией ПСРМ, чтобы не допустить предвзятости или политического вмешательства в правосудие.

Вопросы, обсужденные сегодня на заседании парламентской фракции ПСРМ, будут проанализированы также Республиканским советом ПСРМ, заседание которого состоится в ближайшее время и где будут приняты соответствующие политические решения относительно обязательств партии перед гражданами и обеспечения работы правительства на их благо. Фракция ПСРМ заверила главу государства, что поддержит все его действия, направленные на обеспечение политической стабильности в стране, эффективного руководства государством в интересах людей, с тем, чтобы сделать жизнь каждого гражданина лучше и безопаснее, чтобы обеспечить доступ к справедливому правосудию.