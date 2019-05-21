Фракция ПСРМ: Для преодоления политического кризиса необходимо создать парламентское большинство!

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Партия социалистов Республики Молдова считает сегодняшнее предложение блока “АКУМ” о проведении заседания Парламента РМ безосновательным и не заслуживающим серьёзного рассмотрения. Об этом говорится в заявлении формирования.

– Эта популистская инициатива представителей блока “АКУМ” не может не удивлять ни нас, фракцию ПСРМ в Парламенте РМ, ни большинство граждан Молдовы. Фракция Партии социалистов подчеркивает, что для преодоления политического кризиса необходимо создать парламентское большинство либо договориться, как минимум, по избранию, на первом этапе, руководства парламента. В отсутствие договоренности заседание рискует превратиться в цирк, где часть будет выступать с пламенными предвыборными речами, а кто-то будет прятаться от радиации под пляжными зонтиками, – отмечается в документе.

В то же время Партия социалистов подтверждает свою открытость и заинтересованность в создании стабильного парламентского большинства и коалиционного правительства для преодоления политического кризиса, согласно решению Республиканского совета от 12 апреля 2019 года.