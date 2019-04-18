Фракции ПСРМ и КПРФ обсудили важность развития сотрудничества в различных сферах (ФОТО)

0

Вместе с фракцией Партии социалистов РМ председатель ПСРМ Зинаида Гречаный встретилась с представителем фракции Коммунистической партии Российской Федерации, членом Президиума ЦК КПРФ, заместителем председателя ЦК КПРФ Дмитрием Новиковым.

Стороны обсудили различные вопросы межпарламентского и межфракционного сотрудничества, а также ситуацию, которая сложилась в молдо-российских отношениях. Подтвердили важность развития сотрудничества в различных сферах.

– В завершение встречи Дмитрий Георгиевич пожелал фракции Партии социалистов РМ успеха в дальнейшей деятельности и выразил готовность продолжать контакты на межпартийном уровне, – отметила Гречаный на своей странице в соцсети.