Фоторепортаж: в каких условиях ежедневно трудятся врачи больницы имени Тома Чорбэ

Фоторепортаж: в каких условиях ежедневно трудятся врачи больницы имени Тома Чорбэ

Пока большинство жителей страны проводят дни в карантине, а некоторые умудряются даже жаловаться на такое положение дел, работа кипит в инфекционной больнице имени Тома Чорбэ, куда со всей страны привозят пациентов с подозрением на коронавирус. 

В больнице имени Тома Чорбэ на сегодняшний день находятся 43 пациента с коронавирусом: 7 в стабильно тяжелом состоянии, 4 – в удовлетворительном, 32 – в среднем.

Напомним, что число подтвержденных случаев коронавируса в Молдове – 49. 28 из них были “завезены” в страну: из Италии, Франции, Великобритании, Швейцарии, Чехии и Украины. 21 – местные, то есть, случаи передачи вируса от человека к человеку уже внутри РМ.

С сегодняшнего дня за актуальной информацией о случаях заболевания COVID-19 в Молдове можно следить в режиме онлайн. Интерактивный сервис с постоянно обновляющейся статистикой запущен Минздравом. Посмотреть онлайн-карту можно здесь.

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