Фоторепортаж: предпраздничная атмосфера в Кишиневе

Фоторепортаж: предпраздничная атмосфера в Кишиневе

Новогодний городок уже открылся перед Театром оперы и балета. Его посетители могут сфотографироваться у новогодней елочки или рядом с героями известного мультфильма, покататься на аттракционах или выпить извар. 

Тем временем на центральной площади столицы уже завершилась установка и работы по украшению главной новогодней красавицы. Праздничные огни на дереве зажгутся уже сегодня в 18.00.

Как выглядит предпраздничный Кишинев, смотрите в фоторепортаже Игоря Взорова:

 

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