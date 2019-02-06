Фотографии могут повергнуть в шок: асфальт растаял вместе со снегом и улицы столицы превратились в болото (ФОТО)

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«Хорошие дороги» в столице канули в Лету после того, как растаял снег. Этому свидетельствуют фотографии, опубликованные в социальной сети.

Взглянув на изображения, можно было бы подумать, что они сделаны на окраине какого-то села или в городе-призраке, в котором давно никто не живёт. Но нет, они сделаны в Кишинёве, более того, в центре молдавской столицы – на перекрёстке улиц Албишоара и Иван Заикин.

Кое-где остались островки асфальта, но они никак не помогают пешеходам и автомобилям, пересекающим данную зону. По словам автора фотографий, ситуацию усугубляет тот факт, что на данной территории ведётся стройка, а грязь постоянно развозят грузовые машины.

Ранее социалисты подвергли критике проект демократов “Хорошие дороги” отметив, что направленные на его реализацию 100 млн долларов налогоплательщиков превратились в грязь.

Фото: Chisinau.fail