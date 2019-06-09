Фотофакт: все, кого бывшая власть смогла собрать по всей стране

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“По 1000 человек разнорядки Демпартии на 32 района выглядят именно так”, – так депутат ПСРМ Гайк Вартанян прокомментировал скромное участие в акции ДПМ жителей страны.

– И это в выходной день, Карл. Это все, кого бывшая власть смогла собрать по всей стране, – подчеркнул он.

В то же время вице-спикер Ион Чебан отметил, что люди не хотят ассоциировать себя с теми, кто узурпировал власть в стране.

– На ПВНС нет даже 2000 из запланированных 50000 людей. Граждане пошли заниматься делами в городе, на рынок, к родным. Даже запугивания и денежная мотивация уже не действуют, – отметил он.