(ФОТО) Президент среди мировых лидеров на Мюнхенской конференции по безопасности

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Президент РМ Игорь Додон был замечен среди десятков мировых лидеров, присутствующих на Мюнхенской конференции по безопасности.

Как видно на снимках, глава молдавского государства сидит на мероприятии, посвященном открытию конференции, в первом ряду. На других фото он запечатлен пожимающим руку президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Мюнхенская конференция по безопасности считается одним из основных международных мероприятий в этой области. На форум приехали порядка 500 политиков, военных и общественных деятелей из десятков стран.