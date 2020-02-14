(ФОТО) Президент среди мировых лидеров на Мюнхенской конференции по безопасности

(ФОТО) Президент среди мировых лидеров на Мюнхенской конференции по безопасности

Президент РМ Игорь Додон был замечен среди десятков мировых лидеров, присутствующих на Мюнхенской конференции по безопасности. 

Как видно на снимках, глава молдавского государства сидит на мероприятии, посвященном открытию конференции, в первом ряду. На других фото он запечатлен пожимающим руку президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Мюнхенская конференция по безопасности считается одним из основных международных мероприятий в этой области. На форум приехали порядка 500 политиков, военных и общественных деятелей из десятков стран.

 

 

 

 

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