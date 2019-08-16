Фото обнажённых женщин на стенах и горы мусора: министр обороны возмущен состоянием военных казарм

Фото обнажённых женщин на стенах и горы мусора: министр обороны возмущен состоянием военных казарм

Министр обороны Павел Войку разочарован состоянием военных казарм страны. По словам чиновника, во время своего визита он увидел грязные стены и полный беспорядок.

Он также добавил, что уровень военной подготовки не соответствует элементарным знаниям, пишет agora.md.

– Беспорядок в казармах, на стенах – обнаженные женщины, одежда сохнет рядами вдоль окон. Что мы представляем? В современном государстве должна быть современная армия. Молодые люди, зачисленные в армию, не знают элементарных вещей: не знают цвета флага, не знают ни строчки гимна, даже не знают, кто является главой государства, – посетовал после посещения казарм Павел Войку.

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