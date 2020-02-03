Фото “до” и “после”: Чебан потребовал от “Apă-Canal” качественного асфальтирования после земляных работ

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В АО “Apă-Canal Chișinău” очень халатно относятся к восстановлению асфальтового покрытия после проведения земляных работ в столице, что приводит к дискомфорту и даже убыткам для горожан. Этот вопрос в ходе оперативного заседания муниципальных служб поднял генпримар Кишинева Ион Чебан Так, он отметил, что “Apă-Canal” восстанавливает асфальтовое покрытие после завершения работ со значительными задержками.

– За последний год было выдано 1951 разрешение на выполнение работ в инженерных сетях муниципия Кишинев. Из общего количества выданных разрешений было восстановлено 46532 квадратных метров асфальтового покрытия. Не восстановлено после работ 5879 м2 площади, из которых за “Apă-Canal Chişinău” числится 3111 м2. В последние два года за невыполненные в срок работы предприятие было оштрафовано на 7 млн. 124 тыс. леев. Это – деньги граждан, – подчеркнул генпримар.

Чебан также отчитал врио генерального директора предприятия Анатолия Ликий за то, что, помимо значительных задержек с восстановлением асфальтового покрытия после земляных работ, само асфальтирование проводится крайне некачественно. Так, используется асфальт ненадлежащей марки, не соблюдаются необходимая толщина покрытия и степень утрамбовывания при земляных работах.

– Асфальт, который укладывает возглавляемое вами предприятие, больше похож на творог. Кроме того, некачественно проведенные работы провоцируют ДТП, вызывают недовольство горожан и создают впечатление безответственности местной публичной администрации, а виноватым потом кого делают? Да, генерального примара, – посетовал градоначальник.

Ион Чебан заявил, что отныне по каждой проведенной “Apă-Canal Chişinău” работе ведомство должно будет представлять отчет о том, что и как было сделано, указывать стоимость работ и прикладывать две фотографии – “до” и “после”. Если же и в дальнейшем работы будут проводиться “спустя рукава”, то последуют увольнения ответственных лиц.