Фото дня: Первые леди Молдовы и США познакомились на Форуме мира в Париже

Фото дня: Первые леди Молдовы и США познакомились на Форуме мира в Париже

Галина Додон и Мелания Трамп познакомились на Форуме мира, который проходит сегодня в Париже, и сфотографировались на память. 

Снимок на своей странице в соцсети опубликовал глава государства.

– Первая встреча первых леди Республики Молдова и США. Теплое рукопожатие, – подписал фото Игорь Додон. 

Пользователи соцсети похвалили выбранный Галиной Додон для мероприятия наряд, подчеркнув, что она выглядела очень элегантно, и отметили, что гордятся тем, что у Молдовы такая красивая первая леди.

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