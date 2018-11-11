Фото дня: Первые леди Молдовы и США познакомились на Форуме мира в Париже

Галина Додон и Мелания Трамп познакомились на Форуме мира, который проходит сегодня в Париже, и сфотографировались на память.
Снимок на своей странице в соцсети опубликовал глава государства.
– Первая встреча первых леди Республики Молдова и США. Теплое рукопожатие, – подписал фото Игорь Додон.
Пользователи соцсети похвалили выбранный Галиной Додон для мероприятия наряд, подчеркнув, что она выглядела очень элегантно, и отметили, что гордятся тем, что у Молдовы такая красивая первая леди.
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