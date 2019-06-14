Фото дня: Министры покидают правительство, прихватив свои… стулья

Фото дня: Министры покидают правительство, прихватив свои… стулья

Очевидец «поймал» момент и сфотографировал, как мужчина вынес из здания правительства офисный стул. Остаётся неизвестным, кто именно решил покинуть правительство, прихватив с собой всё, вплоть до стула.

– И если покидаем правительство, то забираем с собой всё, даже стул, – написала автор публикации, передаёт unimedia.info.

Напомним, что сегодня заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь заявил, что Демократическая партия приняла решение уйти из власти через отставку правительства.

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