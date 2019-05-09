Фото дня: День Победы со слезами на глазах…

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Более 60 тысяч человек приняли участие в Марше Победы и в “Бессмертном полку”, состоявшихся сегодня в Кишиневе. Главными героями праздника, конечно же, стали ветераны войны. Они возглавили колонну, проехав по главным улицам столицы на ретромобилях.

Кульминационной точкой шествия стал Мемориал воинской славы “Вечность”, где ветераны возложили цветы к Вечному Огню и выпустили в небо белых голубей. В этот момент ветеран Великой Отечественной Василий Рвачев не смог сдержать слез. Держа за руку президента, он расплакался…