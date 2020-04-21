“Формат удобный, находить информацию легко”: Чебан оценил платформу для онлайн-обучения (ФОТО)

“Формат удобный, находить информацию легко”: Чебан оценил платформу для онлайн-обучения (ФОТО)

После того, как вчера была запущена платформа “Educațieonline.md”, сегодня генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил Технический университет Молдовы, где в около 30 студиях записываются уроки для электронной библиотеки. 

Градоначальник отметил, что в день снимаются по 100 занятий. Только сегодня в процессе участвовали 318 преподавателей и 32 съемочные группы.

– Сайт работает быстро. Формат удобный, находить информацию легко. Съемки продолжаются, а данные будут дополнены. Сайт находится на этапе тестирования, поэтому приглашаем учащихся и учителей заходить в онлайн-библиотеку и направлять свои пожелания. Всем успехов! – написал Чебан на своей странице в соцсети. 

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