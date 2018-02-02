Формат биометрического паспорта Молдовы будет изменён (ФОТО)

Новые пейзажи появятся на страницах наших паспортов с 5 февраля текущего года. Кроме этого, документ будет иметь более высокую степень защиты.

Так, в обновлённый дизайн будут включены изображения памятников и достопримечательностей нашей страны: Триумфальная арка, Кафедральный собор, памятник Штефану чел Маре, Национальный музей истории Молдовы, музейный комплекс «Старый Орхей» и Монастырь Кэприяна.

По словам главы Агентства общественных услуг Серджиу Райляну, содержание, цена и срок действия паспорта останутся без изменений, а обладатели паспорта прежнего формата смогут пользоваться ими до истечения срока его действия.

Кроме этого, Агентство общественных услуг предупреждает, что в связи с грядущими переменами, 5 февраля будет приостановлен приём заявок на получение документа в срочном режиме (1, 3, 6, 24 часа).