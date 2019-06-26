Фондовая биржа Молдовы празднует 24-летнюю годовщину начала работы. Послание президента (ФОТО)

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Сегодня отмечается годовщина начала работы Фондовой биржи Молдовы. 26 июня 1995 года состоялись первые торги ценными бумагами, которые и положили начало деятельности Биржи.

Об этом на своей странице в соцсети написал президент Игорь Додон. С этим учреждением у главы государства связаны особые воспоминания, ведь именно там в июне 1997 года он начал свою профессиональную деятельность.

– Поэтому от всей души поздравляю своих бывших и нынешних коллег с годовщиной начала работы Фондовой биржи, желаю здоровья, успехов и процветания. Признателен сотрудникам Биржи за то, что их профессионализм и преданность делу служат на благо народа Республики Молдова, способствуют росту национальной экономики и расширению внешнеэкономических связей, – отметил он.

Президент также опубликовал фотографии, сделанные в 1997-1998 годах, когда он работал на Фондовой бирже.