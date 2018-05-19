Фонд первой леди продолжает приходить на помощь самым нуждающимся

Галина Додон посетила два детских сада в районах Фэлешть и Глодень, которые воспользовались помощью Благотворительного фонда “Din suflet” в рамках национальной программы поддержки дошкольных учреждений.

Так, на основе запроса, поступившего от местных администраций, детский сад в селе Егоровка района Фэлешть получил офисную мебель, спортивный инвентарь и посуду, а в детском саду №4 в городе Глодень была оборудована игровая площадка, оснащенная всем необходимым, чтобы дети могли весело проводить время и пребывать на свежем воздухе. Кроме того, им был преподнесен многофункциональный музыкальный центр для проведения культурных мероприятий в детском саду. Галина Додон отметила, что Благотворительный фонд “Din suflet” по-прежнему оказывает поддержку дошкольным учреждениям Республики Молдова, и до конца года запланировано посетить около 500 детских садов.

В то же время в Глодень первая леди навестила семью Урсу, которая растит четверых близнецов. Их мама Наталья родила трех сыновей и дочь, полностью здоровых и бойких, в 2017 году. С большой самоотверженностью и мужеством родители усердно трудятся, пытаясь справиться с каждодневными заботами, связанными с воспитанием сразу четырех детей, но им очень трудно.

Фонд первой леди пришел на помощь этой прекрасной семье, сделав им много нужных подарков: стиральную машину-автомат, столики и стульчики для детей, ходунки, специальное питание и игрушки. Галина Додон пожелала малышам крепкого здоровья и счастливого детства, а родителям – силы и любви, чтобы окружить детей заботой и дать им нужное воспитание. Первая леди отметила, что поддержка многодетных семей – один из приоритетов фонда “Din suflet”, и эта деятельность будет продолжена.