Фонд первой леди продолжает приходить на помощь самым нуждающимся

Фонд первой леди продолжает приходить на помощь самым нуждающимся

Первая леди страны Галина Додон посетила сегодня, 3 октября, Общество глухих в Республике Молдова и поздравила пожилых людей с нарушениями слуха с Международным днем пожилых людей, а также с Международным днем людей с нарушениями слуха, отмечаемым 27 сентября. 

Галина Додон пожелала собравшимся крепкого здоровья, долголетия, благополучия, внимания и уважения от близких, а также от всего молдавского общества. Первая леди также отметила, что возглавляемый ей благотворительный фонд будет продолжать прилагать усилия для решения самых острых проблем тех, кто оказался в трудном положении.

В завершение мероприятия все члены Общества глухих получили подарки от фонда.

 

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