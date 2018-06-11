Фонд первой леди продолжает приходить на помощь нуждающимся

Фонд первой леди продолжает приходить на помощь нуждающимся

Фонд первой леди страны Галины Додон “Din suflet” откликнулся на зов о помощи 14-летнего подростка, который с детства страдает тяжелой формой сколиоза. 

Мальчику требовалась дорогостоящая операция, которую себе не могли позволить его родители. Благодаря финансовой поддержке фонда и профессионализму врача Николае Шавга, хирургическое вмешательство состоялось, и теперь Илие Гацанога из Тараклии получил шанс на полноценную жизнь.

Стоит отметить, что аналогичная помощь была оказана фондом и другим детям. Добрые дела продолжатся, заверяют его представители.

 

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