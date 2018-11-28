Фонд первой леди помог районной больнице Басарабяски (ФОТО)

Фонд первой леди помог районной больнице Басарабяски (ФОТО)

Терапевтическое, детское и родильное отделения районной больницы Басарабяски получили комплекты постельных принадлежностей – одеяла, подушки и постельное белье – от фонда первой леди страны Галины Додон “Din suflet”.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил председатель района Петр Пушкарь, который поблагодарил Галину Додон и президента Игоря Додона за оказанную помощь.

– Люди очень довольны и благодарят президента и его супругу за заботу, – подчеркнул он.

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