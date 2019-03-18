Фонд первой леди купит 50 тонн винограда и раздаст его всем детским садам страны (ФОТО)

0

Президент Молдовы Игорь Додон принял решение купить при помощи Благотворительного фонда первой леди «Din suflet» 50 тонн молдавского винограда столовых сортов и с завтрашнего дня распределить его по сотням детских садов во всей стране. С такой инициативой глава государства выступил сегодня в ходе рабочей поездки в город Сороки, где в детском саду «Извораш», благодаря содействию фонда, была построена новая детская площадка.



– Пообещал руководству детского сада, что буду и дальше оказывать всю необходимую помощь. В этом же контексте напомнил присутствующим о том, что поддержка семей и детей остаётся одним из важнейших приоритетов фонда и администрации президента, – отметил Додон на своей странице в соцсети, добавив, что за два с лишним года деятельности фонда была оказана помощь более чем 300 детским садам Молдовы.