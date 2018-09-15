Фонд Первой Леди Din Suflet организовал отправку на лечение в Москву 12-летней девочки (ФОТО)

Группа врачей из Российской Федерации по просьбе Благотворительного фонда “Din Suflet” Первой Леди Галины Додон посетила семью Чобану в городе Яловены.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил президент Молдовы Игорь Додон. Он рассказал, что один из троих детей в этой семье – 12-летняя Магдалена – получила тяжелые травмы и оказалась прикованной к инвалидной коляске после несчастного случая, который приключился с ней в возрасте семи лет. Ее родители обратились в Благотворительный фонд Первой Леди за помощью в реабилитации ребенка.

После консультации профессора Исмаила Османова было принято решение о госпитализации Магдалены в Тушинскую детскую больницу в Москве для проведения курса лечения. Таким образом она получит шанс на полноценную жизнь.

– Как было обещано ранее, в тех случаях, когда проблема не может быть решена на территории Республики Молдова, Фонд ”Din Suflet” будет обращаться за поддержкой к зарубежным партнерам, – отметил Додон.