Фонд ”Din Suflet” подарил предновогодний праздник 400 детям из социально уязвимых семей (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон вместе с семьей принял сегодня участие в праздничном мероприятии для детей.

Организатором детского праздника стал Благотворительный фонд ”Din Suflet” под патронатом Первой Леди по случаю Дня святого Николая.

– Мы с супругой приняли решение организовать это благотворительное мероприятие и незабываемый праздник для 400 детей из социально уязвимых семей в канун новогодних и рождественских праздников, в День святого Николая, который одаривал подарками бедных и считается защитником и покровителем детей, – отметил Додон.

Присутствовавшие на празднике дети приняли участие в художественной программе «Зимняя феерия» во Дворце Республики. Они потанцевали вместе с малышами из ансамблей ”LolliPops” и «Вдохновение», декламировали стихи, играли в игры, пели колядки и полюбившиеся песни о зиме вместе с членами групп ”Acord”, ”DoReDoS”, Ириной и Анатолом Бивол. Молдавский президент вместе с детьми зажег огни на новогодней елке. Кроме того, все малыши получили подарки от Мош Крэчуна.

Глава государства отметил, что через Благотворительный фонд”Din Suflet” во все районы республики будут переданы 10 тысяч подарков для детей. Веселые детские праздники будут организованы также в Бельцах, Комрате и в других районах Республики Молдова.

– Отрадно видеть улыбки на детских лицах, привнося праздничное волшебство в сердца этих малышей. Для всестороннего развития каждому ребенку необходимо предоставить равные возможности, а государство обязано их создавать и обеспечивать. Это обязательное требование. Пусть атмосфера зимних праздников проникнет в дома и души каждого человека, и пусть все дети мира будут счастливы! В наступающим Новым Годом и Рождеством! – обратился Игорь Додон ко всем гражданам Молдовы.