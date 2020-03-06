Фокус не прошёл: подменившего номера молдаванина задержали на границе (ФОТО)

Фокус не прошёл: подменившего номера молдаванина задержали на границе (ФОТО)

Задержанный гражданин изменил регистрационный номер своего полуприцепа, который намеревался использовать в Бельгии. Транспортное средство было изъято, а его владельца не пропустили через границу.

Инцидент произошёл в пункте пересечения “Леушены”. 31-летний гражданин Молдовы за рулём Mercedes перевозил полуприцеп модели Zaslaw. В ходе проверки пограничники заметили, что номер на регистрационном знаке не совпадает с тем, что указан в представленном документе. Мужчина признался, что потерял регистрационный номер полуприцепа и повесил обозначение от другого авто.

До выяснения всех обстоятельств транспортное средство было конфисковано. Ведётся разбирательство.

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