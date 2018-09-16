Флорешты выдвинули кандидатуру Сергея Грозы по одномандатному округу

Жители Флорештского района выступили категорически против разрушительной деятельности евроунионистских властей, которые за последние девять лет ввергли страну в состояние хаоса, разрухи, социальной и экономической депрессии.

О своем возмущении нынешним правлением они заявили на митинге протеста, который был организован 16 сентября во Флорештах Партией социалистов РМ.

В митинге протеста приняли участие руководители Партии социалистов и территориальной организации ПСРМ, примары, советники, а также простые жители Флорештского района. Выступающие осудили ситуацию, при которой многочисленные социальные инициативы, выдвигаемые Президентом РМ и Партией социалистов, блокируются парламентским большинством и правительством, послушно выполняющими волю олигархов и международных финансовых институтов.

Участники митинга отметили, что единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, сегодня является Партия социалистов Республики Молдова, которая выступает за переход к президентской форме правления, сохранение молдавской государственности и молдавского языка в Конституции, межэтнический мир в стране, нейтральный статус Молдовы на международной арене, восстановление стратегического партнёрства с братской Россией, социальную справедливость, защиту Православия и традиционных ценностей.

Жители Флорештского района выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, Партии социалистов РМ и выдвинули кандидатуру председателя ТО ПСРМ Сергея Грозы по Флорештскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.