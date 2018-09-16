Флорешты выдвинули кандидатуру Сергея Грозы по одномандатному округу

Флорешты выдвинули кандидатуру Сергея Грозы по одномандатному округу

Жители Флорештского района выступили категорически против разрушительной деятельности евроунионистских властей, которые за последние девять лет ввергли страну в состояние хаоса, разрухи, социальной и экономической депрессии.

О своем возмущении нынешним правлением они заявили на митинге протеста, который был организован 16 сентября во Флорештах Партией социалистов РМ.

В митинге протеста приняли участие руководители Партии социалистов и территориальной организации ПСРМ, примары, советники, а также простые жители Флорештского района. Выступающие осудили ситуацию, при которой многочисленные социальные инициативы, выдвигаемые Президентом РМ и Партией социалистов, блокируются парламентским большинством и правительством, послушно выполняющими волю олигархов и международных финансовых институтов.

Участники митинга отметили, что единственной партией, действующей в интересах подавляющего большинства народа Молдовы, сегодня является Партия социалистов Республики Молдова, которая выступает за переход к президентской форме правления, сохранение молдавской государственности и молдавского языка в Конституции, межэтнический мир в стране, нейтральный статус Молдовы на международной арене, восстановление стратегического партнёрства с братской Россией, социальную справедливость, защиту Православия и традиционных ценностей.

Жители Флорештского района выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту РМ Игорю Додону, Партии социалистов РМ и выдвинули кандидатуру председателя ТО ПСРМ Сергея Грозы по Флорештскому одномандатному округу для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

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