Флешмоб в столице: кишиневцы с балконов аплодисментами поблагодарили врачей (ВИДЕО)

Флешмоб в столице: кишиневцы с балконов аплодисментами поблагодарили врачей (ВИДЕО)

Ровно в 18.00 жители Кишинева вышли на балконы своих квартир, чтобы аплодисментами поблагодарить врачей за их каждодневный труд. Акция прошла по всему городу. 

Пользователи соцсетей запечатлели флешмоб и выкладывают ролики на свои страницы в соцсетях.

– Димо, 7/3 – низкий поклон и аплодисменты всем медицинским работникам, которые работают для того, чтобы мы все с вами просто жили! Спасибо большое!!! – написала одна из авторов видео, жительница дома Татьяна Меделян. 

Громкими овациями и сиренами у больниц врачей чествовали и сотрудники полиции.

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