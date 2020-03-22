Флешмоб в столице: кишиневцы с балконов аплодисментами поблагодарили врачей (ВИДЕО)

0

Ровно в 18.00 жители Кишинева вышли на балконы своих квартир, чтобы аплодисментами поблагодарить врачей за их каждодневный труд. Акция прошла по всему городу.

Пользователи соцсетей запечатлели флешмоб и выкладывают ролики на свои страницы в соцсетях.

– Димо, 7/3 – низкий поклон и аплодисменты всем медицинским работникам, которые работают для того, чтобы мы все с вами просто жили! Спасибо большое!!! – написала одна из авторов видео, жительница дома Татьяна Меделян.

Громкими овациями и сиренами у больниц врачей чествовали и сотрудники полиции.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.