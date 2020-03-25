Флешмоб повторится: в воскресенье жители столицы с балконов будут благодарить врачей аплодисментами

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В минувшее воскресенье, 22 марта, жители Кишинёва вышли на балконы своих квартир, чтобы аплодисментами поблагодарить врачей за их каждодневный труд. Акцию хотят повторить и в это воскресенье, 29 марта.

Так, ровно в 18.00 жителям столицы предлагают выйти на свои балконы и аплодисментами поблагодарить врачей, которые находятся на службе в этот непростой для всей страны час, и борются за жизни пациентов, заразившихся коронавирусом, передаёт agora.md.

– Скажи своим друзьям, родственникам, соседям выходить на балконы или во дворы домов (для тех, кто живёт в частном доме), и давайте поаплодируем нашим героям! Потому что они находятся там для нас, потому что они заслуживают – призывают организаторы акции.

Флешмоб будет проводиться каждое воскресенье в 18.00 до 26 апреля. Всю информацию об этой акции можно узнать на странице мероприятия в Facebook.

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