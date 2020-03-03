Фламандские деловые круги намерены осенью прибыть в Кишинев для встреч с молдавскими партнерами (ФОТО, ВИДЕО)

Фламандские деловые круги намерены осенью прибыть в Кишинев для встреч с молдавскими партнерами (ФОТО, ВИДЕО)

Первым пунктом рабочего визита президента в Бельгию стала встреча с Яном Ямбоном, министром-президентом Фландрии, самого промышленно развитого региона страны и одного из самых развитых в Европе.

В ходе беседы Игорь Додон дал высокую оценку двусторонним отношениям на уровне национальных правительств, но при этом подчеркнул интерес нашей страны к развитию партнерства с регионами Бельгии в различных областях, представляющих взаимный интерес. В этом контексте глава государства приветствовал намерение фламандских деловых кругов прибыть в Кишинев осенью нынешнего года для проведения встреч с молдавскими партнерами. Вместе с тем, он выступил за проведение ответного визита молдавских бизнесменов в Бельгию, включая Фландрию.

– Со своей стороны мы готовы предоставить деловым кругам из этой страны широкие возможности региональной кооперации благодаря наличию у Молдовы соглашений о свободной торговле со странами СНГ, ЕС, Турцией и Юго-Восточной Европой, – отметил Игорь Додон. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md