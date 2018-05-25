«Фюрер» из поселка Локоть. Настоящая история Бронислава Каминского

Брониславу Каминскому удалось создать эффективную банду мерзавцев, отлично выполнявшую карательные функции. Настолько жестоко, что это поразило даже немецкое командование.

В июне 2006 года издание «Парламентская газета» оказалось в центре грандиозного скандала. В день начала Великой Отечественной войны, 22 июня, в ней была опубликована статья «Локотская альтернатива», в которой автор, журналист Сергей Верёвкин, рассказывал об истории территориального образования, созданного коллаборационистами на оккупированных гитлеровцами территориях.

Сторонники реабилитации верят и ждут

Тон статьи вызвал негодование у занимавшего на тот момент пост главы Совета Федерации Сергея Миронова, который потребовал уволить главного редактора, допустившего публикацию. По мнению парламентария, «статья оскорбила не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и всех граждан России».

«Это ярчайший пример смердяковщины, открытый призыв к пересмотру истории страны, полное отрицание всего положительного, что было достигнуто нашим народом за это время. В статье нет ни одной ссылки на документы. Такие материалы даже в качестве дискуссионных не могут публиковаться в издании Федерального Собрания, иначе может создаться ощущение, что российский парламент разделяет мнение автора. Совет Федерации как один из учредителей „Парламентской газеты“ не имел права промолчать», — приводило агентство РИА Новости слова Миронова.

Главный редактор издания действительно после этого покинул свой пост, а Веревкин и по сей день продолжает публиковать материалы подобного рода, правда, в СМИ рангом пониже.

Эта история — лишь один из десятков (если не сотен) примеров попыток реабилитации русских коллаборационистов, воевавших на стороне Гитлера. Памятен, к примеру, эпизод 2008 года, когда депутат Государственной думы от «Единой России» Виктор Водолацкий выступал с идеей о реабилитации начальника Главного управления казачьих войск Имперского министерства восточных оккупированных территорий нацистской Германии Петра Краснова, казненного за сотрудничество с оккупантами. Впоследствии Виктор Петрович отозвал собственную инициативу, он и по сей день благополучно заседает в Государственной думе.

Мы очень часто пишем о реабилитации и прославлении нацистских пособников и коллаборационистов на Украине, однако надо признать, что подобные попытки делаются и в России. Сторонники подобных идей верят, что их час придет, и делают все, чтобы он наступил как можно раньше.

По этой причине рассказывать нужно не только о героях, но и о предателях и нацистских пособниках, причинивших советскому народу огромное количество горя.

На «Русском марше», который ежегодно проводится националистами в День народного единства 4 ноября, можно увидеть фотографии неких людей, которые сопровождает лозунг «Спасибо деду, что попытался». Среди «героев», на которых равняются националисты, можно увидеть и фотографию Бронислава Каминского, обер-бургомистра Локотского Окружного Самоуправления, а впоследствии ваффен-бригадефюрера СС.

Что же за человека пытаются реабилитировать сторонники так называемого «альтернативного» или «третьего пути»?

Хамелеон

Бронислав Владиславович Каминский — поистине уникальный человек. Основным принципом его жизни было выгодоприобретение. Он всегда стремился оказаться на стороне сильного, рассчитывая обеспечить себе власть и материальные блага.

Родился Каминский 16 июня 1899 года в Полоцком уезде Витебской губернии в семье поляка и обрусевшей немки. В 1917 году он стал студентом Петроградского политехнического института, но учебу скоро бросил. Молодежь была вовлечена в революционные события, Каминский дальновидно примкнул к большевикам. Получив партбилет и поучаствовав в Гражданской войне, он вернулся в институт, получил диплом химика-технолога и стал делать карьеру по-советски. Этому, правда, мешали склонность к чрезмерному употреблению спиртного и тяга к личному обогащению. Высот, на которые он рассчитывал, к середине трицдатых Каминский так и не достиг. Разочарование выразилось в критике генеральной линии партии, о чем сослуживцы вскоре донесли «куда следует».

В 1935 году его исключили из партии, а летом 1937 года арестовали и осудили. Но наказание оказалось чрезвычайно мягким для времен «Большого террора»: крамольника отправили в ссылку. В Шадринске он стал технологом спиртопроизводства. Подобный гуманизм НКВД, как оказалось впоследствии, объяснялся тем, что Каминский охотно пошел на сотрудничество, став агентом-осведомителем. В его обязанности входила слежка за товарищами по ссылке, прежде всего — за так называемыми «троцкистами».

В начале 1941 года Каминский был освобожден из ссылки и отправлен на поселение в населенный пункт Локоть, который тогда относился к Орловской области. Великая Отечественная война застала его в должности технолога спиртзавода.

С одобрения Гудериана

Сторонники реабилитации коллаборациониста пытаются доказать, что, убедившись в чудовищности советского строя, Каминский давно хотел встать на путь борьбы с ним и ждал лишь подходящего момента. Такой момент наступил после того, как Локоть в октябре 1941 года был занят гитлеровцами.

Но, как показывает биография Каминского, он просто пытался найти в любой ситуации личную выгоду. Стремительное наступление гитлеровцев убедило его в неизбежной победе Германии. А значит, нужно как можно быстрее предложить свои услуги победителям.

Предводителями коллаборационистов в поселке Локоть стали Каминский и преподаватель техникума Константин Воскобойник. Довольные немцы назначили Воскобойника главой местной администрации, а Каминского — его заместителем. Инициативу коллаборационистов горячо поддержал командующий 2-й танковой группой Гейнц Гудериан. Несмотря на стремительное продвижение к Москве, Гудериан уже почувствовал серьезные проблемы, которые возникали в тылах из-за действий партизан. «Быстроходный Гейнц» считал, что для решения этой проблемы необходимы лояльные формирования из числа местного населения, которые возьмут на себя борьбу с партизанами.

У Воскобойника и Каминского планы были куда грандиознее: создание собственной партии по примеру НСДАП, а впоследствии — формирование нового российского правительства под опекой немцев.

«Сталинский режим умер безвозвратно, это пора понять всем»

В вооруженные формирования Воскобойника и Каминского сначала стекались настоящие противники советской власти. Таких, правда, оказалось всего несколько десятков, и тогда руководители перешли к тактике устрашения. На глазах потенциальных «призывников» расстреливали несколько человек, обвиненных в нелояльности, после чего предлагали выбор: или к нам, или вслед за ними. Люди, спасая свою жизнь, записывались в ряды так называемой «народной милиции».

На окрестных территориях активно действовали партизаны, которые поначалу не обращали внимания на коллаборационистов, громя немецкие гарнизоны. Вызов им бросил сам Воскобойник, распространивший по окрестностям приказ, в котором говорилось: «Предлагаю всем партизанам, оперирующим в Брасовском районе и ближайших окрестностях, а также всем лицам, связанным с ними, в недельный срок, т. е. не позднее 1 января 1942 года, сдать старостам ближайших селений все имеющееся у них оружие, а самим явиться для регистрации в Управление районного старосты в пос. Локоть… Все, кто не явился, будут считаться врагами народа и уничтожаться без всякой пощады… Всякие сказки о возвращении советского режима в оккупированные области являются вздорными необоснованными слухами, которые распространяются злостными советскими элементами с целью дезорганизации граждан и поддержания состояния беспорядка и неуверенности в кругах широкого трудового населения… Сталинский режим умер безвозвратно, это пора понять всем и становиться на путь спокойной трудовой жизни».

Мастер террора

Партизаны занесли Локоть в список запланированных целей и атаковали его в ночь с 7 на 8 января 1942 года. Дата была выбрана неслучайно: как водится в наших краях, коллаборационисты оказались людьми набожными и Рождество отметили от души. Результатом визита стало уничтожение около 50 полицейских (из 200 человек, входивших в формирование на тот момент), а также гибель самого Воскобойника.

Новым предводителем коллаборационистов немцами был назначен Каминский, вовремя напомнивший о немецких корнях своей матери.

Если Воскобойник, вынашивая планы государственного строительства, старался привлечь к себе людей «пряником», то Каминский полагался исключительно на кнут. Беспощадное уничтожение партизан, их помощников, всех, кто заподозрен в нелояльности к новой власти. Обязательно — с конфискацией всего имущества.

Гитлеровцы сразу обратили внимание на то, что их новый фаворит и его приближенные склонны к мародерству. Но, поскольку грабил Каминский русских, они просто закрыли на это глаза. Расстрелы местного населения стали систематическими. При Каминском началась карьера палача Антонины Макаровой, печально известной Тоньки-пулеметчицы, лично уничтожившей более 1500 человек. Гитлеровцы высоко ценили Каминского: его тактика устрашения давала определенные плоды. На территориях, переданных под его контроль, активность партизан снижалась. Не столько за счет прямой борьбы с ними, сколько за счет террора в отношении тех местных жителей, которые им помогали. Немецкие военачальники отмечали, что в боях с партизанами, так сказать, «один на один», формирования Каминского выглядят слабо. А вот в карательных операциях совместно с немецкими или венгерскими подразделениями коллаборационисты действовали эффективно.

Командующий 2-й танковой армией генерал Шмидт докладывал в Берлин о Каминском: «Он создал остров внутри обширного партизанского края в районе Брянска — Дмитровска— Севска — Трубчевска, который препятствует расширению партизанского движения, связывает деятельность мощных партизанских сил и предоставляет возможность для ведения германской пропаганды среди населения. Кроме того, район поставляет продовольствие для германских войск. Благодаря успешному развертыванию русских войск под руководством Каминского стало возможно не привлекать новых немецких подразделений и сохранять германскую кровь в борьбе с партизанами».

«Бригада Каминского сотворила немало злодеяний, хорошо сражаясь на стороне немцев»

Осенью 1942 года немцы разрешили увеличить формирование до размеров бригады, которая получила название «1-я бригада „Русской освободительной народной армии“». Кого-то призывали в РОНА силой, а затем повязывали кровью, кто-то прельщался возможностью безнаказанных грабежей, кто-то верил в окончательную победу немцев. Каминскому действительно удалось создать довольно эффективную банду мерзавцев, отлично выполнявшую карательные функции. Британский историк Колин Хитон так характеризовал РОНА: «Бригада Каминского сотворила немало злодеяний, хорошо сражаясь на стороне немцев».

Но летом 1943 года стало понятно, что мечты Каминского о руководстве «новым русским государством» не осуществятся. Советские войска стали уверенно продвигаться на запад, и 5 сентября 1943 года Локоть был взят силами 2-го танкового батальона 197-й танковой бригады 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса совместно с частями 250-й стрелковой дивизии. Терять ценные кадры немцы не хотели, и в августе 1943 года коллаборационисты Каминского вместе с членами семей отправились в Белоруссию, сделав своей штаб-квартирой город Лепель. На протяжении последующего года Каминский и его подручные боролись с белорусскими партизанами, используя для этого свою излюбленную тактику террора.

Русская дивизия СС

Рассказы о том, что Каминский пользовался авторитетом у местного населения на каком-то из этапов своей деятельности, не подтверждаются даже немецкими источниками. Его боялись и ненавидели за убийства, изнасилования, грабежи.

«Грабежи продолжались, несмотря на суровые запреты. Поскольку в них принимали участие офицеры, было совершенно невозможно удерживать людей под контролем. Ночью караульные беспричинно покинули свои посты», — докладывал немецкий офицер о положении в бригаде Каминского.

Число жертв РОНА на территории России и Белоруссии точно неизвестно, но, даже по самым скромным подсчетам, оно далеко уходит за 10 000 человек. Речь сейчас исключительно о мирных жителях, а не о партизанах. Только на территории одного Брасовского района, административным центром которого являлся Локоть, карателями было уничтожено 5395 человек.

Рвение Бронислава Каминского получило очень высокую оценку. Он удостоился личной аудиенции рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Коллаборационист получил Железный крест и звание ваффен-бригадефюрера СС, которое соответствовало армейскому званию генерал-майора.

Подразделение вошло в состав СС под названием «29-я ваффен-гренадерская дивизия СС „РОНА“» (1-я русская).

«От сообщений волосы становились дыбом»

Вершиной деятельности Каминского стало участие в подавлении Варшавского восстания. Непосредственно в городе действовал сводный полк бригады под командованием штурмбанфюрера Ивана Фролова численностью около 1700 человек при поддержке танков и артиллерии.

В Варшаве русские эсэсовцы отметились настолько звериной жестокостью, что это потрясло даже убежденных немецких нацистов. По оценкам историков, подчиненные Каминского уничтожили около 30 тысяч человек, в подавляющем большинстве — мирных жителей. Разгул грабежей был таков, что на руках у бойцов РОНА были надеты более 10 золотых часов. Повальное пьянство сопровождалось изнасилованиями, причем люди Каминского разошлись настолько, что жертвами стали не только полячки, но и немки.

Обергруппенфюрер СС Эрих фон дем Бах, сам являвшийся мастером массовых казней, попытался урезонить Каминского и потребовал, чтобы тот своим приказом остановил бесчинства. Но Каминского, похоже, лишило остатков разума генеральское звание, полученное им. Он ответил, что его люди потеряли имущество в России, а значит, имеют право на разграбление Варшавы.

Терпение лопнуло даже у Гейнца Гудериана, с легкой руки которого в 1941 году и начиналась коллаборационистская карьера Каминского.

В книге «Воспоминания солдата» Гудериан пишет: «Фон дем Бах… сообщил мне о бесчинствах своих подчинённых, пресечь которые он не в состоянии. От его сообщений волосы становились дыбом, поэтому я вынужден был в тот же вечер доложить обо всём Гитлеру и требовать удаления обеих бригад (Каминского и Дирлевангера — прим.) с Восточного фронта».

Приговор — расстрел

Каминского с несколькими подчиненным вызвали в Лодзь, где они, к своему удивлению, узнали, что их ждет военно-полевой суд. 28 августа 1944 года Бронислав Каминский и его подручные были приговорены к смертной казни «за поощрение реквизиций и грабежей». Приговор был приведен в исполнение немедленно.

Дабы не провоцировать бунт среди русских эсэсовцев, им было объявлено, что Каминский погиб, попав в засаду польских партизан.

Расстреляв Каминского, гитлеровцы несколько облегчили работу советским спецслужбам. Но на остальных видных коллаборационистов из числа деятелей «Локотской республики» и РОНА охота растянулась на годы. Варшавский палач Иван Фролов и еще несколько офицеров русской дивизии СС были приговорены к смертной казни Военной коллегией Верховного суда СССР 31 декабря 1946 года. Тоньку-пулеметчицу возмездие настигло спустя несколько десятилетий, в 1979 году.