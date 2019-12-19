Физическим лицам помогут оплатить налоги и сборы онлайн

Физическим лицам помогут оплатить налоги и сборы онлайн

Физические лица, нуждающиеся в помощи при использовании новой электронной услуги по оплате налогов и сборов, смогут получить её, обратившись в единый колл-центр Государственной налоговой службы (ГНС) по номеру 080 001 525.

Как пишет moldpres.md, новая электронная услуга, запущенная ГНС в начале декабря, позволяет всем физлицам оплатить онлайн все налоги, сборы, а также штрафы, посредством системы электронных платежей MPay.

Единый колл-центр работает ежедневно с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00. Звонки бесплатны и могут осуществляться из любого населённого пункта страны, со стационарного или мобильного телефонов.

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