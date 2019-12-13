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Физические лица смогут платить налоги и сборы онлайн через правительственную службу электронных платежей MPay. Новая электронная услуга для налогоплательщиков запущена Государственной налоговой службой (ГНС).

Услуга представляет собой инструмент, с помощью которого налогоплательщики имеют возможность перечислять через единую платежную накладную полную сумму для уплаты всех налогов и сборов. Сумма будет автоматически направлена ​​в заранее определенные пункты назначения бюджета без указания реквизитов, и налогоплательщик будет выбирать только те налоги, которые должны быть уплачены, передаёт moldpres.md.

В ГНС уточнили, что благодаря внедрению этой услуги время и усилия налогоплательщика будут уменьшены при уплате налогов и сборов, будет возможно платить налоги и сборы с помощью единой платежной накладной и при отсутствии реквизитов, а риск ошибочного платежа будет уменьшен.

Чтобы воспользоваться новой услугой, налогоплательщики должны зайти в раздел «Оплата налогов и сборов физическими лицами-гражданами онлайн» на официальном сайте Государственной налоговой службы www.sfs.md или на портал электронных налоговых услуг servicii.fisc.md.