Физические лица могут получить информацию о составлении и подаче деклараций в специальном колл-центре

0

Физические лица – плательщики подоходного налога, у которых есть вопросы по составлению и подаче декларации о подоходном налоге за 2018 год, могут обратиться за консультацией в колл-центр «Центра информационных технологий в финансах» (CTIF), позвонив по номеру 080001525.

Операторы центра работают ежедневно с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00. Звонки бесплатные, позвонить можно из любой точки страны, с любого мобильного или стационарного телефона, пишет moldpres.md.

Источник напоминает, что в результате налоговой реформы, проведенной осенью 2018 года, и изменения налоговых порогов физические лица – плательщики подоходного налога, должны заполнить и подать две налоговые декларации. Первая – декларация о подоходном налоге с доходов, полученных с 1 января 2018 года по 30 сентября 2018 года, и вторая – декларация о подоходном налоге с доходов, полученных с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года. Соответствующие формы (CET 15 и CET 18) можно получить в любом территориальном отделении Государственной налоговой службы (ГНС) или загрузить с веб-сайта https://servicii.fisc.md/formulare.aspx. Лица, имеющие электронную или мобильную подпись, могут заполнять и отправлять формы CET 15 и CET 18 в электронном виде через службу «Электронная декларация» с компьютера или мобильного телефона.

Налогоплательщики, не имеющие электронной или мобильной подписи, могут лично подать свои налоговые декларации в бумажной форме в любое отделение ГНС, предъявив удостоверение личности, или по почте, отправив заполненные формы заказным письмом по адресу отделения ГНС, где обслуживается налогоплательщик. Срок подачи налоговых деклараций за прошлый год истекает 2 мая 2019 года.