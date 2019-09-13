Фирма в сфере азартных игр нанесла госбюджету ущерб в 12 млн леев: уголовное дело направлено в суд

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Сегодня, 13 сентября, Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам направила в суд уголовное дело, возбужденное по факту уклонения от уплаты налогов юридическим лицом, специализирующимся в сфере азартных игр.

Согласно обвинительному заключению, управляющие и бухгалтер снизили подоходный налог, удерживаемый у источника выплаты. Это привело к нанесению ущерба государственному бюджету в размере около 12 миллионов леев, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Уголовное дело, возбужденное по данному факту, было завершено и передано в суд. Юридическому лицу грозит уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов.