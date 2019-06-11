Финляндия также признала новую власть в Молдове

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Власти Финляндии полностью поддержали совместное заявление Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини и еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнеса Хана по ситуации в Республике Молдова. Об этом говорится на странице в соцсети посольства Финляндии с резиденцией в Бухаресте.



Напомним, что в документе, в частности, отмечается, что ЕС с одобрением принял к сведению решения Парламента Республики Молдова, включая создание правящей коалиции.

– Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в Соглашении об ассоциации. Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это также главное, чего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова, – говорилось в заявлении.

Кроме того, Европейский союз решительно повторил свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску выхода из нынешнего политического кризиса, считают авторы документа.