ВСП вынесла окончательный приговор советнику коммуны Коржеуць, сбившего насмерть ребенка

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Ранее Апелляционная палата отклонила ходатайство прокуроров об ужесточении приговора, вынесенного в отношении советника коммуны Коржеуць, который сбил насмерть ребёнка, и оставила в силе приговор первой инстанции, согласно которому подсудимый получил условный срок. Это решение прокуроры обжаловали в Высшей судебной палате.

Напомним, что трагедия произошла в феврале прошлого года в коммуне Коржеуць. Ребенок возвращался из церкви с матерью в то время, как его сбил автомобиль Toyota, за рулем которого находился пьяный 32-летний мужчина. Мальчика забрала “скорая”, однако по дороге в больницу он скончался. Водителем автомобиля оказался местный советник коммуны Коржеуць от ДПМ. Совершив смертельный наезд на ребенка, он уехал с места происшествия, припарковался возле своего дома и пошел спать. Вскоре мужчина был задержан и препровожден в отделение полиции. При проверке на алкотестере в выдыхаемом воздухе было обнаружено 0.86 мг/л алкоголя, а концентрация алкоголя в крови составила 2,40 г/л.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры РМ, в результате рассмотрения дела в ВСП советник коммуны Коржеуць, сбивший насмерть ребёнка и покинувший ДТП, получил реальное наказание в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца. Ранее суд Единец со штаб-квартирой в Бричанах признал подсудимого виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, совершённое в нетрезвом виде, а также в оставлении места ДТП, и приговорил его к условному заключению на срок 3 года и 2 месяца. Он был освобождён из-под ареста в зале суда. После этого прокуроры обжаловали приговор в Апелляционной палате Бельц, однако ходатайство было отклонено, а решение первой инстанции сохранено.

Недавно Высшая судебная палата рассмотрела это дело и вынесла решение, согласно которому местный советник был лишён свободы на 3 года и 2 месяца. Решение ВСП является окончательным и обжалованию не подлежит.