Финансовый зачёт

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О том, где Молдова может получать выгодные кредиты

Молдова готовится к вступлению в Евразийский банк развития (ЕАБР). Речь идёт о сугубо экономическом сотрудничестве. РМ не хватает средств на внедрение крупных инвестиционных проектов. ЕАБР готов их предоставить нам на выгодных условиях и при этом не вмешиваться во внутренние дела нашей страны.

От самолётов до пароходов

Президент РМ Игорь Додон неоднократно говорил о том, что одним из важных шагов по привлечению инвестиций и укреплению экономики республики станет членство Молдовы в ЕАБР. Однако реальные шаги в этом направлении можно было сделать только после появления адекватного и дееспособного правительства, готового решать вопросы любой сложности. Бюджетные средства государства, к сожалению, ограничены и используются в основном для финансирования текущих расходов.

Как правило, ресурсы, необходимые для инвестиционных проектов, Молдова запрашивает у традиционных партнёров республики – Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка. Это три основных кредитора, которые предоставляют РМ деньги на преференциальных основаниях. Но этих средств всё равно недостаточно. Учитывая нехватку собственных финансов на инфраструктурные проекты, администрация президента искала дополнительную возможность получения внешних кредитных ресурсов.

В рамках видеомоста Москва – Кишинёв, который прошёл в конце декабря в пресс-центре Sputnik, советник президента РМ по экономическим вопросам Елена Горелова обозначила проблемные отрасли, требующие серьёзных инвестиций. Прежде всего речь идёт об инфраструктуре, дорожном хозяйстве – авто- и железной дорогах. Географически Молдова расположена между Румынией и Украиной, то есть здесь можно использовать транзитный потенциал республики для перевозок грузов с запада на восток и обратно, но из-за плохого состояния этой инфраструктуры наша страна теряет такие возможности.

Сейчас стоит задача реконструировать и ввести в действие два аэропорта – в Бельцах и в Маркулештах. Кроме того, у Молдовы есть государственный пассажирский порт на юге страны – в Джурджулештах, который рассматривается властями как одна из возможностей перевозки грузов из европейских стран до порта Новороссийск, и в дальнейшем их транзит по территории РФ и через государства, которые также являются участниками ЕАБР.

В прошлом году, помимо Молдовы, о своём желании войти в ЕАБР заявила и Венгрия, страна ЕС. Это говорит о признании той роли, которую сегодня занимает банк на евразийском пространстве.

Навстречу солнцу

Молдавские власти также заинтересованы в укреплении энергетической безопасности страны. Развитие ветровой энергетики для нашей страны не актуально – роза ветров не та. А вот в производстве солнечной энергии – большие перспективы, поскольку в нашей стране достаточно много безоблачных дней.

Если говорить об агропромышленном комплексе, то, по словам эксперта, здесь потребности Молдовы связаны с внедрением проектов по послеуборочному циклу. К примеру, нам не хватает холодильников для хранения яблок, а мы могли бы этот фрукт поставлять на разные рынки в течение всего года. Необходимы проекты по переработке сельхозпродукции, в частности по глубокой заморозке и сублимации продуктов. В Молдове начинают вырубать персиковые сады. Если бы производители могли перерабатывать эту продукцию, они спокойно, без конкуренции, продавали бы её на рынках ЕврАзЭС. Отдельно рассматриваются проекты, связанные с производством экологически чистой продукции.

Также необходимо рассмотреть проекты муниципальной инфраструктуры. С ней такие же беды, как и с общенациональной инфраструктурой – это переработка мусора, освещение городов, ремонт дорог и тротуаров, закупка техники для коммунальных служб и т. д.

Практически во всех перечисленных сферах у ЕАБР накоплен определённый опыт. Поэтому, по словам Е. Гореловой, сотрудничество с Евразийским банком выгодно не по политическим, а по экономическим причинам. Это внедрение на территории РМ проектов с большим интеграционным эффектом. Выгода кроется и в том, что мы знаем, у кого и что покупаем и кто нас финансирует.

Доллар попросили

Уставной капитал ЕАБР был сформирован в долларах. Однако с 2020 года банк перешёл и на расчеты в трёх национальных валютах – российские и белорусские рубли и казахский тенге. Сделано это в том числе и потому, что политика пытается вмешиваться в экономику и доллар используется как средство давления и достижения конкурентных преимуществ. Кроме того, эксперты предполагают, что доллар на международных рынках в ближайшие годы будет терять свою силу. Поэтому и Молдове схема расчёта в валюте стран-участниц банка тоже может быть весьма удобна. Для Молдовы расчёт в российских рублях интересен и тем, что между нашей страной и Россией (среди стран евразийского содружества и стран-участниц банка) зафиксирован самый большой товарооборот. Это вопрос комплексный, и здесь может быть много интересных решений.

Все процедуры, связанные с вступлением страны в ЕАБР и получением первых кредитов, предполагается завершить в течение полугода, когда будут улажены все формальности. Но напрашивается вопрос: если сотрудничество с ЕАБР выгодно Молдове, почему ни одно из предыдущих молдавских правительств не соизволило наладить контакт с этой уважаемой во всём мире финансовой структурой?

Справка

Евразийский банк развития (ЕАБР) – международная финансовая организация, учреждённая Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. В стадии финансирования находятся 76 инвестиционных проектов в шести государствах – участниках банка, которыми в настоящее время являются Российская Федерация, Казахстан, Армения, Белоруссия, Кыргызстан и Таджикистан. Общая численность населения этих стран – около 200 млн человек.

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Разговаривают деньги

Андрей Крайний, заместитель председателя правления Евразийского банка развития:

– В прошлом году, помимо Молдовы, о своём желании войти в ЕАБР заявила и Венгрия, страна ЕС. Это говорит о признании той роли, которую сегодня играет банк на евразийском пространстве. Всем стало понятно, что это не банк СНГ или ЕврАзЭС, это гораздо более широкое понятие, суть которого отражается в самом названии. Участие в банке не накладывает никаких политических или иных обязательств. В отличие от наших коллег, при выдаче кредитов мы не выдвигаем никаких условий, не навязываем своих консультантов и регламентов. Это просто бизнес, который тем не менее направлен на укрепление интеграционных процессов.

Не секрет, что после распада СССР многие связи были разрушены, это не пошло на пользу экономике ни одной страны. Можно строить суверенное государство, но при этом можно и нужно поддерживать экономические отношения, и чем они теснее, тем лучше и спокойнее. Там, где разговаривают деньги, пушки молчат.

По оценке Global Report за 2018 год, из 140 стран Молдова заняла 135-е место в рейтинге развития дорог, 125-е – портовой инфраструктуры и 95-е – в развитии воздушных путей. Это является естественным барьером на пути развития экономики и извлечения прибыли и новых возможностей из географического расположения страны. Евразийский банк развития обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы активно и с пользой для Молдовы участвовать в финансировании самых разных проектов. Кроме инфраструктуры, ещё бы я отметил сельское хозяйство. У нас в банке сильная аналитическая служба, и мы видим, что сегодня основной товарооборот в области сельского хозяйства РМ проложен по линии Молдова – Россия. Когда Молдова войдёт в число акционеров банка, то, на наш взгляд, к России в этом сельхозобмене присоединятся и пять других стран. Сейчас с молдавскими коллегами у нас ведётся диалог о будущем сотрудничестве. Мы готовим делегацию, которая прибудет в Кишинёв в конце января или в начале февраля для проведения предметных консультаций.

Что касается суммы взноса, то, по большому счёту, она не имеет принципиального значения, то есть речь не идёт о том, что Молдова должна будет вложить какие-то баснословные деньги. Размер пакета акций, которым владеет страна в нашем банке, совершенно не коррелируется с размером инвестиций в экономику этой страны. К примеру, вступая в ЕАБР, Республика Беларусь внесла в качестве взноса в уставной капитал банка $15 млн, а за минувшие годы в её экономику инвестировано $1,1 млрд.

Наталья Устюгова