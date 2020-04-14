Финансирование инфраструктурных проектов обсудили в правительстве

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Премьер-министр Ион Кику обсудил сегодня возможности финансирования инфраструктурных проектов с руководством Европейского инвестиционного банка. Заседание прошло в режиме онлайн, в нем участвовали посол Европейского союза в РМ Петер Михалко и глава представительства Европейского инвестбанка в Молдове Антонио Кастильо.

Ион Кику рассказал о правительственной программе инвестиций в инфраструктуру в 2020 году, в частности в дорожную инфраструктуру. Эпидемиологический кризис и его влияние на национальную экономику определяют инвестиции в инфраструктуру как важный элемент оживления национальной экономики и расширения будущих инвестиционных возможностей в Республике Молдова, подчеркнул премьер.

Петер Михалко приветствовал намерения инвестировать в развитие национальной дорожной инфраструктуры и сказал, что финансирование, предоставленное Европейским инвестбанком и другими европейскими финансовыми институтами, – очень хорошее решение в этом отношении. Антонио Кастильо сообщил о намерении банка поддержать инвестиции правительства Молдовы в инфраструктуру и о возможностях привлечения софинансирования для проектов со стороны ЕБРР. А государственный секретарь Министерства экономики и инфраструктуры Анатолий Усатый представил подробную информацию об участках дороги, которые были выделены исполнительной властью, проинформировал об этапе подготовки проектной документации, технико-экономического обоснования и воздействия на окружающую среду, пишет moldpres.md.

На заседании обсуждались также детали процесса подачи заявок на финансирование Европейским инвестбанком инфраструктурных проектов, оценены следующие этапы и условия выполнения. Представитель банка проинформировал о фазе подготовки локомотивов для ЖДМ, заказанных в рамках проекта, финансируемого ЕИБ и ЕБРР, а также о заключении контрактов на работы по восстановлению железнодорожной инфраструктуры на участке Бендеры – Джурджулешты.

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