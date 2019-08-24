Фильм “Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы” представлен в свободном доступе в интернете

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Накануне состоялась премьера документального фильма “Ясско-Кишиневская операция. История Молдовы”, снятого под патронатом Президента Республики Молдова. На мероприятии присутствовал сам глава государства, а также ветераны войны, историки, родные героев, освобождавших Молдову, депутаты, журналисты, представители общественных организаций.

“Ясско-Кишиневская операция” – это очередной фильм проекта “История Молдовы”. Премьера картины приучена к 75-летию освобождения от фашистских захватчиков. Съёмочная группа работала в Молдове, Германии, Румынии, России. Авторы беседовали с участниками событий и ведущими исследователями войны и ее последствий. Это история стран и отдельных людей, рассказанная от первого лица.

Фильм будет показан также на телеканалах Молдовы, во время мероприятий на Шерпенском плацдарме. Как и предыдущие серии “Истории Молдовы”, он в свободном доступе в интернете.

– Ясско-Кишиневская операция, считается одной из самых успешных наступательных операций Великой Отечественной и Второй Мировой войн. Мы должны помнить героев, сохранить и передать нашим детям правду о тех событиях, – уверен Игорь Додон.

Посмотреть фильм можно здесь.