Фильм «История Молдовы» будет показан в Минске в рамках фестиваля «Евразия.DOC» (ВИДЕО)

Документальный фильм «История Молдовы», снятый под эгидой Президента Республики Молдова, покажут 2 октября на экранах минского кинотеатра «Беларусь».

Об этом рассказала на своей странице в Facebook сценарист и режиссёр фильма Елена Пахомова.

– Билеты покупать только на самолёт. Вход на показ бесплатный, – отметила автор поста.

Показ популярного в Молдове фильма состоится в рамках третьего Фестиваля документального кино стран СНГ «Евразия.DOC», который пройдёт с 1 по 4 октября текущего года в минском кинотеатре «Беларусь». Примечательно, что на Фестиваль было подано более 150 заявок из 23 стран мира, но в программу в итоге вошли 24 документальных фильма из 12 стран. В кинофестивале также примут участие представители из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана и Эстонии. Победителей определит международное жюри, состоящее из известных кинодокументалистов, политологов и журналистов.

Фильм «История Молдовы», премьера которого состоялась в этом году, включает три серии. Картина рассказывает о событиях, произошедших на протяжении миллионов лет. Исследователи начинают свой рассказ с доисторических времен, когда территорию современной Молдовы покрывало Сарматское море и завершают повествование провозглашением в 1991 году независимости бывшей советской республики. Консультантами фильма стали известные историки и археологи из Молдовы, России, Украины, Румынии, Болгарии. Столь же масштабная территория съемок: самая восточная точка — Москва, самая западная — Святая гора Афон. Над картиной работали сценарист Елена Пахомова, режиссёр и продюсер Наталья Анисимова, оператор Евгений Дедков, звукорежиссёр Александр Дедков и композитор Элиас Тадеус.