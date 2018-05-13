Филипп Киркоров поразился внезапному падению рейтинга DoReDos в финале “Евровидения-2018”

Знаменитый российский исполнитель, являющийся соавтором песни My Lucky Day, с которой молдавская группа DoReDos вошла в топ-10 “Евровидения-2018”, не понял причин резкой смены мнения жюри конкурса в отношении представителей Молдовы и Норвегии.

Филипп Киркоров представил данные о том, как проголосовали телезрители во втором полуфинале, и результаты общего «забега». Так, по зрительскому голосованию Молдова была на втором месте, в сумме баллов с голосованием жюри оказалась на третьем, а на первом была Норвегия и Александр Рыбак – победитель “Евровидения-2009”.

– Так что же все-таки произошло за один день до финала, и почему лидер полуфинала Александр Рыбак и Норвегия откатились в финале конкурса аж на 15 место, а в случае с Молдовой, в том же финале, почему жюри, отдавшие во многих странах Молдове и нашей с DoReDos песне My lucky day 12 баллов в полуфинале, поставили 0 в финале? Что же такого произошло с уважаемыми членами жюри в той же Румынии за ночь, или других странах? Чем же так напугали или чего испугались эти 5 знатоков музыки в профессиональном жюри в ряде стран и почему они так резко поменяли своё мнение? Что их так напугало и разочаровало за ночь в веселой, ироничной 3-х минутной юмореске, в 3-х минутном мюзикле из Молдовы, который так понравился телезрителям и который так высоко оценило профессиональное жюри буквально накануне? Неужели российские корни композитора песни, о которых они узнали или их «заставили» узнать в ночь накануне финала? Или ещё какая-либо «компрометирующая и порочащая» конкурс информация о том же композиторе из России? – задался вопросом певец.

Он предложил всем желающим проверить и проанализировать все эти данные на официальном сайте “Евровидения”.

Напомним, представлявшая Молдову группа DoReDos успешно выступила на ежегодном песенном конкурсе, завоевав симпатии жителей многих стран Европы и войдя в топ-10 “Евровидения-2018”.