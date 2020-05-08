Филип высмеял блок Канду: Он состоит из территориальных организаций «Майями» и «Тель-Авив»

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Антиправительственный блок, о создании которого объявил сегодня Андриан Канду, состоит из двух территориальных организаций партии «Шор»: «Майями» и «Тель-Авив». С таким заявлением на брифинге для прессы выступил лидер ДПМ Павел Филип.

Он уверен, что покинувшие сегодня ряды Демпартии депутаты сделали это не из идеологических соображений, а потому что «скучают по принципам ДПМ старого образца».

Филип также напомнил о былых «заслугах» тем, кто сегодня жаждет досрочных выборов.

⁃ Эти люди не думают о гражданах. Хочу напомнить тем, кто желает досрочных выборов, что они проиграли выборы в Кишинёве и выборы в Хынчештах, – сказал Филип, имея в виду Андрея Нэстасе и Майю Санду.

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