Филип сознался: “В моих жилах течет румынская кровь”

Филип сознался: “В моих жилах течет румынская кровь”

“Я никогда не скрывал этого. Я думаю, как румын и считаю, что в моих жилах течет румынская кровь – как у моих родителей, так и у меня”. С таким заявлением вчера в рамках передачи на частном телеканале выступил премьер-министр РМ Павел Филип. 

В рамках программы Филип также посетовал на то, что, несмотря на то, что было сделано много заявлений об объединении Молдовы и Румынии, результатов в этом направлении он не видит.

– Мы привыкли к декларациям и пустым словам, мы все говорим о сближении с Румынией, многие заявления делали унионисты, но, к сожалению, мы не видели результатов, которые бы свидетельствовали о настоящем сближении с Румынией, – сказал он. 

Филип также отметил, что видит Молдову и Румынию в едином пространстве, при этом не стесненном границами, как в Европейском союзе.

Ранее и спикер парламента Андриан Канду признался в том, что он является гражданином Румынии.

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