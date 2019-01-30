Филип послал учителей, получивших зарплаты ниже, чем до повышения, к бухгалтерам (ВИДЕО)

Филип послал учителей, получивших зарплаты ниже, чем до повышения, к бухгалтерам (ВИДЕО)

Премьер-министр страны не поверил учителям, которые в результате вступления в силу нового закона о зарплатах получили меньше денег, чем раньше. Заявления педагогов, чей доход стал гораздо ниже, он назвал спекуляциями. 

– Может, некоторые специально это делают, может, они спекулируют, чтобы привлечь внимание и манипулировать общественным мнением. Хочу посоветовать всем обратиться к бухгалтерам и директорам предприятий, может, они неправильно посчитали среднюю зарплату за прошлый год, – сказал Филип. 

Ранее стало известно, что в результате якобы повышения зарплат некоторые учителя получили на 1000 леев меньше, чем зарабатывали до этого.

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