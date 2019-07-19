Филип отказался от должности председателя фракции ДПМ

Филип отказался от должности председателя фракции ДПМ

Павел Филип больше не является председателем фракции Демократической партии в парламенте. После того, как вчера об этом со ссылкой на свои источники сообщили некоторые СМИ, демократ подтвердил это на своей странице в соцсети. 

– Иногда нужно уйти в сторону, подумать о текущей ситуации, чтобы потом суметь принять решения, которые пойдут на пользу команде, частью которой ты являешься, – пояснил свое решение Филип. 

Стоит отметить, что он был избран председателем фракции ДПМ 21 марта. По предварительной информации, место Филипа займет почетный председатель ДПМ Дмитрий Дьяков.

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