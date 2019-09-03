Филип, Габурич и Калмык дадут показания по вопросу приватизации “AirMoldova” и ГП “Автовокзалы и станции” (ФОТО)

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Бывший премьер-министр Павел Филип, экс-министры экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич и Октавиан Калмык, а также еще 8 человек будут заслушаны сегодня специальной парламентской комиссией, занимающейся расследованием всех случаев приватизации государственной собственности, начиная с 2013 года. Им предстоит дать показания по вопросу приватизации компании “AirMoldova” и ГП “Автовокзалы и станции”.

После слушаний глава комиссии выступит с заявлениями для прессы.

Фото: protv.md.